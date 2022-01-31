31 января 2022, 01:07
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предсказал наступление ледникового периода
Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил возможном наступлении в будущем непрерывного ледникового периода на планете Земля из-за ускоренного остывания ядра планеты
Фото: mirkosmosa.ru
Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил возможном наступлении в будущем непрерывного ледникового периода на планете Земля из-за ускоренного остывания ядра планеты.
Таким образом он прокомментировал заявления швейцарских ученых о том, что ядро Земли остывает в 1,5 раза быстрее, чем считалось ранее, сообщает ФАН.
Одновременно с этим Анатолий Вассерман заверил, что нынешнему и ближайшим поколениям жителей планеты можно не волноваться. Они серьезных изменений климата не застанут.
«Но все равно это (наступление ледникового периода - ред.) случится в очень отдаленном будущем. Грубо говоря, не через три-четыре миллиарда лет, а через полтора-два», — отметил публицист.