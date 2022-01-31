В Москве студентов медвузов отправляют на неоплачиваемую практику в больницы
Руководство Первого МГМУ имени Сеченова с 7 февраля (от есть после каникул) отправит всех студентов старших курсов на внеплановую практику в московские поликлиники
Руководство Первого МГМУ имени Сеченова с 7 февраля (от есть после каникул) отправит всех студентов старших курсов на внеплановую практику в московские поликлиники. Это может быть связано с резким ростом заболеваемости коронавирусом и нехваткой медиков.
Студенческий журнал DOXA пишет, что в прошлом году руководство вуза отменило все пары с 8 ноября по 17 декабря у студентов лечебного и педиатрического факультетов с 4 по 6 курс, после чего учащихся отправили на «практическую подготовку» в поликлиники столицы.
Первоначально студентам обещали заплатить за практику, однако денег они так и не дождались. Руководство университета также уверяло, что внепланова практика в поликлиниках проводится по приказу ректора, однако документ так и не был обнародован.
Подписчик DOXA рассказал, что студенты старших курсов возмутились введением внеплановой практики в поликлиниках, поскольку у них не останется времени на подготовку к экзаменам. Однако руководство университета все доводы учащихся игнорирует.
Отметим, что сейчас в Москве резко выросла заболеваемость коронавирусом из-за штамма «омикрон», а врачи не справляются с нагрузкой. Ситуация настолько сложная, что теперь вызов врача на дом стал возможен только для тяжелых и малоподвижных пациентов.