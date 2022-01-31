Власти Великобритании пригрозили «путинским» олигархам конфискацией недвижимости
Власти Великобритании не исключили введения санкций против российских олигархов, которых считают близкими к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Власти Великобритании не исключили введения санкций против российских олигархов, которых считают близкими к президенту Владимиру Путину. Об этом в интервью Sky News сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
По словам чиновницы, в случае вооруженного вторжения России в Украину «любая компания, представляющая интерес для Кремля и режима, сможет стать объектом санкций».
«Так что путинским олигархам или российским компаниям, поддерживающим власти России, будет негде спрятаться», — заверила министр.
Элизабет Трасс добавила, что в рамках санкций власти страны могут даже конфисковать недвижимость российских бизнесменов в Великобритании.
Кроме того, британские власти в два раза увеличили численность своих военных в Эстонии, чтобы в случае нападения со стороны России оказать республике помощь. При этом Элизабет Трасс отметила, что отправка военных Великобритании в Украину маловероятна.