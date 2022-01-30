30 января 2022, 13:39
В России за сутки выявили 121 228 новых случаев заражения COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 121 228 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии. По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 617 человек
Фото: n1.by
В России за минувшие сутки выявили 121 228 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель с начала пандемии.
По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 617 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 24 030 новых случаев заражения, в Петербурге - 17 833, в Московской области - 11 434. В других российских регионах заболеваемость коронавирусом также бьет рекорды из-за распространения штамма «омикрон».