30 января 2022, 13:29
Известный актер Леонид Куравлев скончался после продолжительной болезни
Леонид Куравлев скончался после продолжительной болезни. В середине января стало известно, что он госпитализирован в Коммунарку, а его состояние оценивалось как тяжелое
Фото: Яндекс.Дзен
Известный российских артист Леонид Куравлев скончался в инфекционной больнице в Коммунарке. Ему было 85 лет.
Леонид Куравлев скончался после продолжительной болезни. В середине января стало известно, что он госпитализирован в Коммунарку, а его состояние оценивалось как тяжелое.
Журнал Starhit писал, что Леонид Куравлев попал в больницу с осложнениями после заражения коронавирусом, однако его сын данную информацию опроверг.
17 января появилась информация, что артист находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Компьютерная томография показала значительное увеличение площади поражения легких. Кроме того, врачи выявили у него цереброваскулярную болезнь, которая поражает сосуды и приводит к нарушению кровообращения головного мозга.