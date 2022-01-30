В Москве из-за «омикрона» вызов врача на дом стал возможен только в исключительных случаях
В Москве из-за слишком большой нагрузки на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вызов врача на дом стал доступен только для граждан, которые сами не могут посетить медучреждение
В Москве из-за слишком большой нагрузки на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вызов врача на дом стал доступен только для граждан, которые сами не могут посетить медучреждение из-за маломобильности или тяжелого течения болезни.
В департаменте здравоохранения города сообщили, что из-за стремительного распространения штамма «омикрон» нагрузка выросла на все звенья медицинской системы.
В столичных поликлиниках организовали отдельные входы для людей с симптомами ОРВИ, а число дежурных врачей максимально увеличили. Кроме того, медики сейчас работают с 8 до 20 без выходных, сообщает «Дождь» (издание признано иностранным агентом).
Московские власти также предоставили гражданам возможность дистанционно открывать и закрывать больничные листы без посещения поликлиники.
Отметим, что столица уже несколько дней подряд бьет рекорды по суточной заболеваемости коронавирусом. По данным на утро 29 января, в городе было официально выявлено 26 488 новых случаев заражения.