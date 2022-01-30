30 января 2022, 00:08
Русская православная церковь выступила за запрет секс-шопов
Руководитель синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион выступил за запрет секс-шопов, заявив в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», что интим-магазины должны быть запрещены
Фото: yandex.ru
Руководитель синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион выступил за запрет секс-шопов.
В программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» митрополит заявил, что интим-магазины должны быть запрещены. Илариан высказал мнение, что существование таких торговых точек является узаконенным развратом.
«Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах», - отметил представитель РПЦ.
Митрополит посетовал на то, что церковь не может заставить власти закрыть секс-шопы, поэтому рекомендовал верующим не посещать их.