Президент поручил Минюсту проверить закон о СМИ-инагентах
Министерство юстиции России до 1 мая текущего года должно проанализировать закон об «иностранных агентах», особенно в части исключения из реестра организаций со статусом «инагент»
Министерство юстиции России до 1 мая текущего года должно проанализировать закон об «иностранных агентах», особенно в части исключения из реестра организаций со статусом «инагент». Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.
Проверкой положений закона об «инагентах» также займется Генпрокуратура и Совет по правам человека при президенте РФ.
Отдельно глава государства поручил дать оценку положению закона о регулировании деятельности СМИ, которые выполняют функции «инагентов».
Указанные ведомства должны к указанному сроку предоставить предложения по совершенствованию законодательства в области регулирования НКО, СМИ и физических лиц со статусом «инагент».
Напомним, что только за последние четыре года Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников. Причем некоторые издания попали в этот реестр только за то, что на их аккаунты в соцсетях подписались иностранные посольства.
В настоящее время на рассмотрение Госдумы внесено уже два законопроекта о внесении поправок в закон об «инагентах». Ни один из них пока не рассмотрен.