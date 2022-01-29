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29 января 2022, 21:31

Президент поручил Минюсту проверить закон о СМИ-инагентах

Министерство юстиции России до 1 мая текущего года должно проанализировать закон об «иностранных агентах», особенно в части исключения из реестра организаций со статусом «инагент»

Президент поручил Минюсту проверить закон о СМИ-инагентах
Фото: pcdp.ru

Министерство юстиции России до 1 мая текущего года должно проанализировать закон об «иностранных агентах», особенно в части исключения из реестра организаций со статусом «инагент». Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

Проверкой положений закона об «инагентах» также займется Генпрокуратура и Совет по правам человека при президенте РФ.

Отдельно глава государства поручил дать оценку положению закона о регулировании деятельности СМИ, которые выполняют функции «инагентов».

Указанные ведомства должны к указанному сроку предоставить предложения по совершенствованию законодательства в области регулирования НКО, СМИ и физических лиц со статусом «инагент».

Напомним, что только за последние четыре года Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов 95 изданий, журналистов и правозащитников. Причем некоторые издания попали в этот реестр только за то, что на их аккаунты в соцсетях подписались иностранные посольства.

В настоящее время на рассмотрение Госдумы внесено уже два законопроекта о внесении поправок в закон об «инагентах». Ни один из них пока не рассмотрен.

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