Теннисиста Даниила Медведева оштрафовали за оскорбление арбитра во время матча Australian Open
Во время полуфинального матча против грека Стефаноса Циципаса россиянин накричал на арбитра и потребовал, чтобы он отреагировал на подсказки со стороны отца и тренера его соперника
Российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали на 12 тысяч долларов за неподобающее общение с арбитром на турнире Australian Open.
Во время полуфинального матча против грека Стефаноса Циципаса россиянин накричал на арбитра и потребовал, чтобы он отреагировал на подсказки со стороны отца и тренера его соперника.
«Вы глупый? Его отец может говорить с ним после каждого розыгрыша. Вы ответите на мой вопрос? Господи, вы сумасшедший. Как вы можете так плохо работать в полуфинале турнира Большого шлема?», — заявил Даниил Медведев.
После матча теннисист извинился перед судьей, но от штрафа его это не уберегло. 8 тысяч долларов ему назначили за «очевидные ругательства» и еще 4 тысячи долларов за «неспортивное поведение», сообщает «КоммерсантЪ».
Отметим, что матч против грека российский теннисист выиграл со счетом 7:6 (7:5). 4:6, 6:4, 6:1.