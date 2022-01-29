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29 января 2022, 10:01

Документальный фильм «Навальный» победил в двух номинациях на фестивале Sundance

Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории «Документальный фильм» на фестивале Sundance. Кроме того, фильм о российском оппозиционере победил в номинации Festival Favorite Award

Документальный фильм «Навальный» победил в двух номинациях на фестивале Sundance
Фото: Яндекс.Дзен

Фильм «Навальный» получил приз зрительских симпатий в категории «Документальный фильм» на фестивале Sundance. Кроме того, фильм о российском оппозиционере победил в номинации Festival Favorite Award.

Документальный фильм о деятельности Алексея Навального, его отравлении боевым ядом «Новичок» и последующем аресте снял HBO и CNN.

Премьера «Навального» состоялась 26 января на американском фестивале независимого кино Sundance 2022 в Солт-Лейк-Сити. Режиссером картины является канадский документалист Дэниэл Роэр. 

Съемки фильма о лидере российской оппозиции, имя которого президент Владимир Путин предпочитает не произносить вслух, начались после выхода политика из комы после отравления «Новичком». А закончились съемки сразу как Навального арестовали за нарушение им требований условного срока по делу «Ив Роше» пока он находился на лечении в Германии.

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