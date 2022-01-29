Российские власти готовят «жесткие» санкции против YouTube из-за удаления аккаунтов RT
Российские власти в качестве ответной меры на воспрепятствование работе телеканала RT DE «со стороны властей Германии и американских цифровых монополий» планирую ввести санкции против видеохостинга YouTube
Российские власти в качестве ответной меры на воспрепятствование работе телеканала RT DE «со стороны властей Германии и американских цифровых монополий» планирую ввести санкции против видеохостинга YouTube.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в государственных структурах сообщает, что в списке ответных мер значатся ограничение на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, «жесткие штрафные санкции» против YouTube, а также лишение DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание на территории РФ.
Напомним, что осенью прошлого года администрация YouTube навсегда удалила аккаунты двух немецких каналов RT (Russia Today) — RT DE и Der Fehlende Part (DFR). В корпорации Google этот шаг объяснили нарушением правил о ложной информации про коронавирус со стороны российского государственного СМИ.
В декабре RT запустил новый ютьюб-канал RT DE — RT auf Sendung, однако он был удален за попытку обойти ранее наложенные ограничения.
В конце 2021 году Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В по требованию немецкого медиарегулятора Берлин-Брандербург отключил RT DE от своей платформы.