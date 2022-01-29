Генпрокуратура потребовала конфисковать у экс-прокурора Раменского имущество на 749 млн рублей
Симоновский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему прокурору подмосковного Раменского Константину Томбулову и другим лицам о конфискации имущества, законность приобретения которого они не смогли подтвердить
Симоновский райсуд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему прокурору подмосковного Раменского Константину Томбулову и другим лицам о конфискации имущества, законность приобретения которого они не смогли подтвердить. Речь идет об имуществе общей стоимостью 749 млн рублей.
Согласно версии прокуратуры, Константин Томбулов незаконно приобрел сотни земельных участков на территории Московской области, две элитные квартиры в Москве и иное имущество. С целью скрыть эти активы прокурор оформил их на родственников и других доверенных людей.
Так, собственником 152 участков (их общая стоимость оценивается в 332 млн рублей) стал друг раменского прокурора - пенсионер МВД России. Еще 103 участка стоимостью 200 млн рублей были записаны на мужа сестры силовика. Теща и тесть (оба пенсионеры) оформили на себя две квартиры прокурора, сообщает «КоммерсантЪ».
Отметим, что экс-прокурор Томбулов является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено по факту приобретения им четырех участков земли в Раменском районе с помощью подложных документов. Еще одно дело против экс-прокурора возбуждено по факту получения им взятки.