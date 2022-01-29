В России в прошлом году от коронавируса скончались более полумиллиона человек
В России по итогам 2021 года скончались 517,8 тысяч человек, зараженных коронавирусной инфекцией. По сравнению с 2020 годом, смертность выросла более чем в три раза
В России по итогам 2021 года скончались 517,8 тысяч человек, зараженных коронавирусной инфекцией. По сравнению с 2020 годом, смертность выросла более чем в три раза.
Согласно отчету Росстата, в декабре 2021 года в России скончались 215,5 тысячи человек. Из них у 54,6 тысячи человек был диагностирован коронавирус.
В целом в прошлом году COVID-19 стал основной или предположительной причиной смерти у 446,38 тысячи человек. Примерно у 71 тысячи россиян коронавирус стал сопутствующей причиной смерти.
В 2020 году, по данным Росстата, умерших от коронавируса было 163,3 тысячи человек. Из них у 144,7 тысячи человек заражение COVID-19 посчитали главной причиной смерти.
Всего же с начала пандемии коронавируса в России от этой болезни и осложнений скончались 681,1 тысячи человек.
Данные Росстата значительно отличаются от статистики, которую ведет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По версии оперштаба, с начала пандемии умерли 329 443 ковидных пациента.