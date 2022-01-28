Депутату Сергею Митрохину запретили выезд из России из-за оплаченных штрафов
Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину и бывшему кандидату в депутаты Госдумы Кириллу Гончарову запретили выезд из России из-за неоплаченных штрафов за участие в митингах и пикетах
Депутату Мосгордумы Сергею Митрохину и бывшему кандидату в депутаты Госдумы Кириллу Гончарову запретили выезд из России из-за неоплаченных штрафов за участие в митингах и пикетах.
В пресс-службе партии «Яблоко» сообщили, что Сергею Митрохину также заблокировали банковские счета. При этом политик сообщил, что оплатил все назначенные ему судом штрафы за нарушение закона о митингах.
Речь идет об участии политиков в акции в поддержку оппозиционера Алексе Навального 27 января и в «пикете бомжей» у Совета Федерации 17 марта. Митрохину назначили штрафы в размере 300 тысяч и 150 тысяч рублей штрафов.
В «Яблоке» отметили, что эти штрафы считались погашенными до ноября 2021 года, но сейчас они снова появились в личном кабинете Митрохина на портале «Госуслуги».
«Действия судебных приставов можно рассматривать либо как своеобразную разновидность политических репрессий, либо как полное отсутствие профессионализма», - отметил политик.