28 января 2022, 12:34
Кемеровский суд отказал полиции в удовлетворении иска к оппозиции на 750 тысяч рублей
Центральный райсуд Кемерово отказал городскому управлению МВД в удовлетворении иска к представителям оппозиции о взыскании с них 750 тысяч рублей компенсации за работу полиции на акциях протеста в январе 2021 года
Фото: Тайга.Инфо
Центральный райсуд Кемерово отказал городскому управлению МВД в удовлетворении иска к представителям оппозиции о взыскании с них 750 тысяч рублей компенсации за работу полиции на акциях протеста в январе 2021 года.
Правозащитная организация «Апология» сообщает, что ответчиками по иску выступали участники митинга в поддержку Алексея Навального Елизавета Славинская и Станислав Калиниченко. Кемеровская полиция требовала от них возместить расходы на работу силовых ведомств в выходные дни, а также возместить расходы на бензин для служебного транспорта.
Суд в удовлетворении этого иска отказал, хотя ранее взыскал с оппозиционеров 613 тысяч рублей в пользу полиции.