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Общество
Москва разработала «план Б» на случай распространения коронавируса
28 января 2022, 12:26

В России побит очередной рекорд по количеству новых заражений коронавирусом

В России побит очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за прошедшие сутки было официально зарегистрировано 98 040 заболевших

В России побит очередной рекорд по количеству новых заражений коронавирусом
Фото: Аргументы и Факты

В России побит очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за прошедшие сутки было официально зарегистрировано 98 040 заболевших.

В результате осложнений скончались 673 человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли уже 329 443 человека.

В Москве за прошедшие сутки выявили 23 994 новых случаев заражения, в Петербурге - 13 976, в Московской области - 8 611. Резкий рост заболеваемости из-за нового штамма «омикрон» наблюдается практически во всех регионах страны.  Часть субъектов федерации уже приостановила оказание плановой медицинской помощи в связи с загруженностью врачей.

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