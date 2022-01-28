28 января 2022, 12:26
В России побит очередной рекорд по количеству новых заражений коронавирусом
В России побит очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за прошедшие сутки было официально зарегистрировано 98 040 заболевших
Фото: Аргументы и Факты
В России побит очередной рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, за прошедшие сутки было официально зарегистрировано 98 040 заболевших.
В результате осложнений скончались 673 человека. С начала пандемии от COVID-19 умерли уже 329 443 человека.
В Москве за прошедшие сутки выявили 23 994 новых случаев заражения, в Петербурге - 13 976, в Московской области - 8 611. Резкий рост заболеваемости из-за нового штамма «омикрон» наблюдается практически во всех регионах страны. Часть субъектов федерации уже приостановила оказание плановой медицинской помощи в связи с загруженностью врачей.