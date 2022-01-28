Инициатора движения «QR-сопротивления» заподозрили в получении взятки
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у ресторатора Александра Коновалова, который инициировал движение «QR-сопротивления»
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у ресторатора Александра Коновалова, который инициировал движение «QR-сопротивления». Речь идет о призывах к ресторанам, кафе, барам и магазинам игнорировать систему антиковидных QR-кодов в городе.
Портал Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у Александра Коновалова проходит обыск в рамках расследования уголовного дела о посредничестве в даче взятки.
По версии следствия, развлекательные заведения, которые поддержали QR-сопротивление и за это попали под санкции теперь якобы пытаются незаконными способами решить вопрос о возвращении изъятого в результате проверок имущества, в том числе посредством дачи взяток сотрудникам надзорных ведомств.
Александра Коновалова подозревают в получении 50 тысяч рублей от петербургской кальянной. За эти деньги он якобы обещал решить вопрос с возвращением изъятого имущества.
Напомним, что к QR-протесту присоединились около 170 петербургских заведений, на которые распространяется требование проверять у посетителей сертификаты о вакцинации против коронавируса и справки о перенесенном заболевании.