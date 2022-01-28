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Общество
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Москва
28 января 2022, 10:58

Студентов МГУ переводят на дистанционное обучение из-за «омикрона»

Руководство Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова объявило о переводе всех студентов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице

Студентов МГУ переводят на дистанционное обучение из-за «омикрона»
Фото: Яндекс.Дзен

Руководство Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова объявило о переводе всех студентов на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в столице. Дистант продлится с 7 по 22 февраля.

Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что такая мера вводится «в целях обеспечения здоровья и благополучия обучающихся». 

Отметим, что в Москве стремительно растет заболеваемости коронавирусом в связи с распространением штамма «омикрон». 27 января в столице было зарегистрировано более 26 тысяч новых случаев заражения.

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