В Петербурге задержали главрача медцентра, где после обследования желудка скончались три пациента
В Санкт-Петербурге оперативники задержали главного врача медицинского центра, в котором трое пациентов погибли после гастроскопии. Согласно основной версии следствия, пациенты скончались в результате врачебной ошибки
Фото: gmsclinic.ru
В Санкт-Петербурге оперативники задержали главного врача медицинского центра, в котором трое пациентов погибли после гастроскопии. Согласно основной версии следствия, пациенты скончались в результате врачебной ошибки.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что речь идет о городском медцентре №1 на улице Сикейроса.
По данным следствия, в конце января после обследования желудка в диагностическом центре, расположенном в Выборгском районе города, скончались три человека. Еще трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.
Следователи предполагают, что пациенты скончались в результате отравления барием, который использовался при обследовании. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».