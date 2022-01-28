Правительство предложило объединить Пенсионый фонд и Фонд социального страхования
Российское правительство к 2023 году планирует объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования в новую организацию — Социальный фонд
Российское правительство к 2023 году планирует объединить Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования в новую организацию — Социальный фонд. В связи с объединением двух фондов в один взносы для работодателей увеличатся.
Цель объединения ПФР и ФСС заключается в сокращении расходов на управленческий аппарат. При этом большая часть сотрудников двух фондов перейдет на работу в новую структуру.
После объединения фондов Минтруда введет для работодателей единую плату за пенсионные и социальные взносы. Власти также предлагают обязать работодателей делать эти взносы за работников, которые трудоустроены в рамках гражданско-правовых договоров, сообщает «КоммерсантЪ».
По плану властей, все работодатели будут платить пенсионные и социальные взносы в прежнем размере, но в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы. Однако для 12,9% работодателей размер взноса будет повышен. Это в первую очередь коснется финансовых, научно-исследовательских и IT организаций.
Это позволит к 2025 году увеличить максимальный размер страховых выплат.