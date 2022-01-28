28 января 2022, 09:58
В Красноярском крае среди привитых от коронавируса разыграют машину дров
Администрация Минусинского района Красноярского края в социальных сетях объявила конкурс среди местных жителей, которые сделали прививку от COVID-19. Главный приз - машина березовых дров
Фото: ok.ru
Администрация Минусинского района Красноярского края в социальных сетях объявила конкурс среди местных жителей, которые сделали прививку от COVID-19. Главный приз - машина березовых дров.
Конкурс среди вакцинированных продлится с 25 января по 24 февраля, а для участия в нем необходимо направить заявку с указанием номера сертификата о сделанной прививке, сообщает Znak.com.
Отметим, что пока самые ценные призы среди вакцинированных разыгрывали власти Москвы и Московской области. Там можно было побороться за квартиры и машины.