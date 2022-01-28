Экс-глава штаба Навального в Мурманске Виолетта Грудина уехала из России
Бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске (организация признана экстремистской и запрещена в России) Виолетта Грудина уехала из России из-за уголовного преследования
Бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске (организация признана экстремистской и запрещена в России) Виолетта Грудина уехала из России из-за уголовного преследования.
Политик рассказала агентству Reuters, что уехала из России еще в декабре и сейчас находится в Европе. Тогда же она была объявлена в федеральный розыск.
По словам Виолетты Грудиной, покинуть родину она решила ради безопасности своего сына. Если бы не ребенок, то она была готова остаться в России «и сесть в тюрьму».
Осенью прошлого года против Виолетты Грудиной было выдвинуто обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за отказа соблюдать режим самоизоляции. Напомним, что соратница Навального выдвигалась в Мурманский горсовет, однако местный суд постановил принудительно ее госпитализировать якобы из-за заражения коронавирусом. Это помешало политику подать документы на регистрацию кандидатом в депутаты.