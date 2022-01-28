Евросоюз и Великобритания разрабатывают новые санкции против России
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон также не исключает введение персональных санкций против российского президента Владимира Путина в случае нападения России на Украину
Власти Евросоюза и Великобритании при поддержке США разрабатывают новый пакет санкций против России.
По данным Financial Times, эти санкции коснутся новых российских проектов в газовой сфере, а введут их в случае вооруженного вторжения России в Украину. При этом эти санкции затронут крупных западных игроков рынка, включая BP, Total и Shell, которые пока еще имеют возможность инвестировать в газовый сектор и передавать технологии для непосредственной разработки связанных с Россией объектов, сообщает «Лента.ру».
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон также не исключает введение персональных санкций против российского президента Владимира Путина в случае нападения России на Украину.
Одновременно с этим издание The Times пишет, что британские власти опасаются введения новых жестких санкций против Москвы, так как они спровоцируют ответные меры в виде сокращения поставок газа в Европу.