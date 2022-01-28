28 января 2022, 01:16
Депутат от КПРФ пожаловался в прокуратуру на отказ опубликовать данные о вакцине «Спутник V»
Депутат Госдумы и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с отказом Минздрава РФ раскрыть информацию о клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V»
Фото: triumf48.ru
Депутат Госдумы и зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный обратился в Генпрокуратуру РФ в связи с отказом Минздрава РФ раскрыть информацию о клинических испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», созданной в центре имени Гамалеи.
Портал NEWS.ru со сылкой на депутата пишет, ведомство Михаила Мурашко в своем ответе указало, что результаты исследования отечественных вакцин якобы являются конфиденциальными и содержат коммерческую тайну».
Алексея Куринный сообщил, что он интересовался второй, третьей и четвертой фазами испытаний. Парламентарий также отметил, что вот уже полгода депутаты просят Минздрав опубликовать данные исследований, как это делают в других странах, однако в ведомстве на это не реагируют.