Сергея Миронова заподозрили в фиктивном разводе с целью сокрытия имущества
Депутата Госдумы и лидера фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова заподозрили в фиктивном разводе с целью сокрытия своего имущества
Депутата Госдумы и лидера фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова заподозрили в фиктивном разводе с целью сокрытия своего имущества.
Отметим, что официально партия СРЗП позиционирует себя в качестве социалистической и выступает за дополнительное налогообложение элитной недвижимости.
Журналист The Insider (издание признано иностранным агентом) Сергей Ежов сообщает, что экс-супруга известного политика Ольга Миронова вместе с ребенком проживают в квартире площадью 235 кв.м. в элитном московском ЖК «Парк Палас». Стоимость этой квартиры оценивается в 350 млн рублей.
Официально роскошная квартира записана на брата Ольги Мироновой Владислава Радиевского, который владеет стоматологической клиникой «Раддент». Годовая выручка клиники составляет 14 млн рублей, то есть с доходов от стоматологического бизнеса родственник Сергея Миронова купить такую квартиру не мог. Политик и его экс-жена, судя по официальным доходам, тоже купить эту квартиру не могли.
Передвигается женщина на автомобиле Porsche Panamera, а отдыхать предпочитает во Франции, на Кипре, в Греции, Испании, Италии и Швейцарии. При этом, как и супруг, Миронова часто критикует Запад.
Примечательно, что Ольга Миронова на всех фотографиях позирует с кольцом на правом безымянном пальце, а на ее странице в Facebook указано, что она замужем за Сергеем Мироновым.
Сам же политик после развода может не декларировать доход своей супруги и несовершеннолетнего ребенка.