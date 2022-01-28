28 января 2022, 00:35
В Нижнем Новгороде трех подростков задержали за подготовку бойни в школе
В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали трех подростков в возрасте 16-17 лет по подозрению в подготовке нападения на школу
Фото: rtvi.com
В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали трех подростков в возрасте 16-17 лет по подозрению в подготовке нападения на школу.
Согласно материалам следствия, подростки планировали атаку на одну из школ Канавинского района Нижнего Новгорода с целью убийства нескольких лиц на почве ненависти. Нападение было назначено на 20 апреля текущего года.
В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению убийства более и двух лиц».
В УФСБ по Нижегородской области рассказали, что один из подозреваемых вел дневник, в котором записывал рецепты взрывчатки, писал о ненависти к себе и окружающим, а также восхищался другими «колумайнерами».