Госдеп США осудил преследование чеченских правозащитников и их родственников
Госдепартамент США выразил беспокойство по поводу сообщений в СМИ о преследованиях и похищениях в Чеченской республике оппозиционных блогеров, правозащитников и из родственников
Госдепартамент США выразил беспокойство по поводу сообщений в СМИ о преследованиях и похищениях в Чеченской республике оппозиционных блогеров, правозащитников и из родственников.
В своем заявлении ведомство призывает освободить всех несправедливо задержанных в Чечне граждан, а также прекратить давление на родственников уехавших за границу оппонентов главы республики Рамзана Кадырова.
«Такие действия, причиняющие вред целым семьям, представляют собой особо пагубную форму репрессий», — говорится в заявлении Госдепа.
Таким образом американское ведомство отреагировало на похищение чеченскими силовиками матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абабукара Янгулбаева Заремы Мусаевой. Женщину забрали из квартиры в Нижнем Новгороде, не дав ей взять теплую одежду, обувь и лекарства (она страдает диабетом). Сейчас Мусаева находится в Грозном, но уже шесть суток адвокат не может к ней попасть.
Между тем, российские власти считают, что в действиях чеченских силовиков нет никаких нарушений. Кроме того, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что Зарема Мусаева была доставлена в Грозный в качестве свидетеля по уголовному делу в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.