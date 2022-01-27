27 января 2022, 18:25
Власти Каталонии признали невиновными женщин, которых в 15-17 веках казнили за колдовство
Парламент Каталонии принял постановление о признании невиновными всех женщин, которых в период с XV по XVII века казнили по обвинению в колдовстве
Фото: wtftime.ru
Парламент Каталонии принял постановление о признании невиновными всех женщин, которых в период с XV по XVII века казнили по обвинению в колдовстве.
Испанское издание El Correo сообщает, что историки говорят о 700-1000 женщин, которых несколько веков назад признали ведьмами и казнили.
Нынешние депутаты сравнили охоту на ведьм с фемицидом и предложили переименовать площади и улицы в память о казненных женщинах.
Каталония считается регионом, в котором первыми стали ловить ведьм и казнить их. Как правило, местных жительниц обвиняли в колдовстве из-за внезапной гибели детей, природных катаклизмов и плохого урожая.