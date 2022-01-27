27 января 2022, 16:55
Модный дом Firdaws дочери Рамзана Кадырова приостановил свою работу
Чеченский модный дом Firdaws дочери Рамзана Кадырова Айшат временно прекратил свою работу. Также были закрыты магазины бренда. Работа фирменных магазинов приостановлена «по техническим причинам»
Фото: 7sisters.ru
Чеченский модный дом Firdaws дочери Рамзана Кадырова Айшат временно прекратил свою работу. Также были закрыты магазины бренда.
В Instagram модного дома сообщается, что работа фирменных магазинов приостановлена «по техническим причинам».
Накануне российские СМИ сообщили, что налоговая инспекция возбудила в отношении модного дома Айшат Кадыровой исполнительное производство, связанное с неуплатой налогов и сборов. Счета ООО «Фирдаус» были заблокированы.