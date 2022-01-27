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Политика
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
27 января 2022, 16:15

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к российским властям немедленно освободить политика из тюрьмы и прекратить преследование оппозиционных активистов

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального
Фото: Яндекс.Дзен

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к российским властям немедленно освободить политика Алексея Навального из тюрьмы и прекратить преследование оппозиционных активистов. ПАСЕ также требует расследовать отравление Навального без участия в нем сотрудников ФСБ.

Специальный докладчик по делу Навального Жак Мэр заявил, что вся правда об отравлении российского оппозиционера есть в медицинских отчетах, а само отравление политика «Новичком» является доказанным фактом.

Докладчик также напомнил присутствующим, что накануне заседания ПАСЕ российские власти включили Навального и его близких соратников в реестр террористов и экстремистов, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».

«Очевидно, что в глазах защищающегося лидера, который боится внутренней оппозиции, это серьезная оппозиция, если он называет их экстремистами», — отметил в свою очередь депутат из Германиии Микаэль Георг Линк.

Греческий депутат Димитриос Каиридис потребовал от российских властей освободить Алексея Навального и прекратите издевательство над правосудием.

Украинский депутат Алексей Гончаренко обратился к гражданам России и заявил, что Владимир Путин «обокрал страну», «убивает оппозиционеров», а потом будет убивать вас и ваших детей.

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