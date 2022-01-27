ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к российским властям немедленно освободить политика из тюрьмы и прекратить преследование оппозиционных активистов
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с требованием к российским властям немедленно освободить политика Алексея Навального из тюрьмы и прекратить преследование оппозиционных активистов. ПАСЕ также требует расследовать отравление Навального без участия в нем сотрудников ФСБ.
Специальный докладчик по делу Навального Жак Мэр заявил, что вся правда об отравлении российского оппозиционера есть в медицинских отчетах, а само отравление политика «Новичком» является доказанным фактом.
Докладчик также напомнил присутствующим, что накануне заседания ПАСЕ российские власти включили Навального и его близких соратников в реестр террористов и экстремистов, сообщает телеграм-канал «Можем объяснить».
«Очевидно, что в глазах защищающегося лидера, который боится внутренней оппозиции, это серьезная оппозиция, если он называет их экстремистами», — отметил в свою очередь депутат из Германиии Микаэль Георг Линк.
Греческий депутат Димитриос Каиридис потребовал от российских властей освободить Алексея Навального и прекратите издевательство над правосудием.
Украинский депутат Алексей Гончаренко обратился к гражданам России и заявил, что Владимир Путин «обокрал страну», «убивает оппозиционеров», а потом будет убивать вас и ваших детей.