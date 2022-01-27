27 января 2022, 15:56
Бывшего главу Росимущества Подмосковья арестовали за взятку в виде оплаченного отдыха
Бабушкинский райсуд Москвы арестовал бывшего главу Росимущества Московской области Николая Пешкова по делу о получении взятки. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере
Фото: РИА Новости
Бабушкинский райсуд Москвы арестовал бывшего главу Росимущества Московской области Николая Пешкова по делу о получении взятки.
Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что прежний глава Росимущества получил взятку в виде оплаты гостиничного номера во время отдыха на российском курорте.
Николай Пешков руководил территориальным управлением Росимущества с августа 2019 по декабрь 2021 года. Уволился с занимаемой должности он по собственному желанию.