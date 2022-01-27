Минфин подготовил альтернативную концепцию регулирования криптовалют
Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалюты, который является альтернативой предложению Центробанка по полному запрету виртуальной валюты
Минфин подготовил концепцию регулирования криптовалюты, который является альтернативой предложению Центробанка по полному запрету виртуальной валюты.
Финансовое ведомство предлагает проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Для неквалифицированных клиентов Минфин предлагает ограничить операции и суммы по ним, сообщает РБК.
Кроме того, министерство предлагает отслеживать информацию об устройстве, с которого совершаются транзакции по криптовалюте.
Ранее Минфин выступил против полного запрета криптовалюты и операций по ним в России. На этом в свою очередь настаивает Центробанк. При этом агентство Bloomberg сообщает, что полного запрета виртуальных валют добивается не сам ЦБ, а ФСБ России.