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27 января 2022, 13:59

Подмосковным врачам пообещали премии в 50 тысяч рублей за привлечение новых медиков

В Московской области медикам пообещали выплачивать премии, если они приведут на работу новых специалистов. Размер премии на нового работника региональной системы здравоохранения составит от 30 до 50 тысяч рублей

Подмосковным врачам пообещали премии в 50 тысяч рублей за привлечение новых медиков
Фото: u-f.ru

В Московской области медикам пообещали выплачивать премии, если они приведут на работу новых специалистов. Размер премии на нового работника региональной системы здравоохранения составит от 30 до 50 тысяч рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что эта программа лояльности получила название «Приведи друга». Размер премии будет зависеть от оклада специалиста, привлеченного к работе в больницах.

Чиновник также напомнил, что в прошлом году, например, врачам в качестве меры поддержки выдавали земельные участки. Всего было выделено 315 участков, а в этому году планируется передать медикам около тысячи участков.

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