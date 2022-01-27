Пожилых блокадников не пустили на Пискаревское кладбище из-за визита Владимира Путина
В Санкт-Петербурге пожилых блокадников в день освобождения Ленинграда не пустили на Пискаревское мемориальное кладбище. Причина - приезд президента Владимира Путина
В Санкт-Петербурге пожилых блокадников в день освобождения Ленинграда не пустили на Пискаревское мемориальное кладбище. Причина - приезд президента Владимира Путина.
Журналист «Ведомостей» Святослав Афонькин сообщает, что «очень пожилые женщины прошли в метель к кладбищу пешком, чтоб отдать дань памяти жертвам войны», однако их не пустили в связи с приездом главы государства. «Всю жизнь прожила тут, 89 лет мне. Я пришла пешком, а теперь положить три цветочка, видите, и то не пройти», — рассказала Анастасия Петровна.
Ранее в Кремле сообщили, что Владимир Путин посетит мемориальное кладбище в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Местные жители сообщают, что сегодня в северной столице усилены полицейские патрули, а дорожные службы массово эвакуируют автомобили. Также перекрыты Полтавская улица и Полтавский проезд.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что блокадниц на кладбище пускали, просто попросили подождать, пока Владимир Путин возложит цветы.