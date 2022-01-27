Госдума разрешила приватизировать водоохранные территории. Законопроект лоббировали девелоперы
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки к Земельному кодексу, который снимает ограничения на приватизацию участков во втором поясе зон санитарной охраны рек, озер, каналов и водохранилищ
Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки к Земельному кодексу, который снимает ограничения на приватизацию участков во втором поясе зон санитарной охраны (ЗСО) рек, озер, каналов и водохранилищ, которые служат источниками воды для питьевых и бытовых целей.
В Росреестре уверяют, что поправки на создадут дополнительных рисков загрязнения питьевых источников. Однако экологи уверены, что после приватизации эти территории будут активно застраиваться, что неизбежно приведет к ухудшению качества питьевой воды. Кроме того, граждане больше не смогут попасть на выкупленные берега водоемов, сообщает «КоммерсантЪ».
Действующее законодательство устанавливает вокруг источников водоснабжения пояса защиты. Первый пояс — это зона наиболее строгого режима, предназначенная для защиты места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, поэтому любое строительство там запрещено.
Второй пояс предназначен для профилактики микробных (бактериологических) загрязнений. Эти участки можно взять в аренду, а в некоторых случаях даже допускается и строительство, но при полном соблюдении требований защиты источников водоснабжения от загрязнения.
Академики РАН выступили против данного законопроекта, отметив, что он фактически легализует незаконное строительство и захват земель во втором поясе ЗСО частными собственниками. Под застройку попадут тысячи гектаров природных территорий, являющихся зелеными легкими Подмосковья и природным препятствием для стока загрязнений в реки и водохранилища. Кроме того, построенные на этих территориях объекты сами станут источниками загрязнений.
Еще один момент заключается в том, что в случае нарушений с арендатором участка всегда можно расторгнуть контракт, а у собственника землю уже будет не отобрать.
Телеграм-канал Readovka пишет, что поправки, разрешающие приватизацию 2-го пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения лоббировали крупные девелоперы, среди которых был брат губернатора Московской области Максим Воробьев. Бизнесмен контролирует строительную группу «Самолет», а такие земли составляют 35%от всей территории Подмосковья.
Документ был принят голосами депутатов «Единой России». «За» проголосовали даже отвечающие за экологию единороссы - это Дмитрий Кобылкин (экс-глава Минприроды), Владимир Бурматов и Александр Коган (экс-министр экологии Подмосковья).