Опальный в России «Мемориал» выдвинули на Нобелевскую премию мира
Депутатская группа парламента Эстонии выдвинула общество «Мемориал» (признано иностранным агентом) кандидатом на получение Нобелевской премии мира
Депутатская группа парламента Эстонии выдвинула общество «Мемориал» (признано иностранным агентом) кандидатом на получение Нобелевской премии мира. Эти депутаты ранее неоднократно высказывались в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.
Напомним, что в конце декабря 2021 года Верховный суд по ходатайству Генпрокуратуры постановил ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», его региональные отделения и иные структуры.
Одновременно с этим Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал», который якобы занимается оправданием терроризма. экстремизма.
В поддержку «Мемориала» выступили правительства разных страны, сотни журналистов, общественных деятелей и ученых.
Нобелевскую премию мира прошлого года получил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.