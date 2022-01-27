Заксобрание Петербурга подготовила свой список поправок в закон о СМИ-инагентах
Рабочая группа Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила свой список поправок к федеральному закону о СМИ-«иностранных агентах»
Рабочая группа Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовила свой список поправок к федеральному закону о СМИ-«иностранных агентах».
Председателем рабочей группы стала вице-спикер парламента Марина Шишкина. Работа над поправками в закон о СМИ-инагентах началась после встречи спикера Закса Александра Бельского с главными редакторами петербургских изданий.
Рабочая группа предлагает присваивать СМИ статус иностранного агента только по решению суда и после предварительного уведомления. При этом сумма иностранных средств, за которые можно получить такой статус, должна превышать 50 тысяч рублей.
Кроме того, должен быть разработан порядок выхода из реестра СМИ-«иноагентов» при отсутствии иностранного финансирования в течение года.
Марина Шишкина заявила «Коммерсанту», что Заксобрание Петербурга стало единственным региональным парламентом, который «сделал хоть какой-то шаг в данном направлении».
На рассмотрение Госдумы находятся уже два законопроекта о внесении поправок в закон об иностранных агентах. Эти документы были подготовлены партиями «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди».