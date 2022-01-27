27 января 2022, 11:51
В России снова побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 88 816 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Это новый рекорд с начала пандемии, хотя государственные СМИ сейчас предпочитают об этом не говорить и делают акцент на количестве госпитализаций и выздоровлений
Фото: news.ru
В России за минувшие сутки выявили 88 816 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Это новый рекорд с начала пандемии, хотя государственные СМИ сейчас предпочитают об этом не говорить и делают акцент на количестве госпитализаций и выздоровлений.
Согласно статистике оперштаба по борьбе с COVID-19, в результате осложнений за прошедшие сутки скончались 665 ковидных пациентов.
В Москве выявили рекордные 26 586 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 11 808, а в Московской области - 71 82. Из-за распространения штамма «омикрон» растет заболеваемость и в других российских регионах.