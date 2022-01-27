В Госдуме предложили распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к главе праивтельства Михуилу Мишустину с предложением распространить льготную ипотеку на вторичное жилье
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский обратился к главе праивтельства Михуилу Мишустину с предложением распространить льготную ипотеку на вторичное жилье, сообщает «Дождь» (издание призано иностранным агентом).
Депутат отметил, что действующие льготные ипотечные программы направлены в основном на поддержку спроса в новостройках и не распространяются на «вторичку».
При этом есть населенные пункты, в которых новое жилье практически не строится. Соответственно, местные жители не могут воспользоваться государственной поддержкой и заведомо находятся в неравных условиях с жителями других городов.
В России есть программа «Сельская ипотека», которая распространяется на вторичное жилье, однако ей нельзя воспользоваться в населенных пунктах с населением свыше 30 тысяч человек.
В правительстве обещали подумать над предложением Александра Якубовского.