27 января 2022, 09:59
Российских биатлонисток сняли с рейса на Олимпиаду из-за проблем с QR-кодом
Российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову сняли с рейса в Пекин. Напомним, что уже на следующей неделе стартуют зимние Олимпийские игры-2022
Фото: fotostrana.ru
Российских биатлонисток Ирину Казакевич и Валерию Васнецову сняли с рейса в Пекин. Напомним, что уже на следующей неделе стартуют зимние Олимпийские игры-2022.
Телеканал «Матч ТВ» сообщает, что Ирину Казакевич, Валерию Васнецову, а также старшего тренера жен кой биатлонной сборной Михаила Шашилова и массажиста Романа Никитина сняли с рейса в Пекин из-за проблем с документами.
По уточненным данным, QR-код спортсменки Казакевич оказался «красным», что означает запрет на въезд в Китай. Остальные члены российской делегации вообще не смогли предоставить код из специального приложения.
Вылет оставшихся в России членов команды отложен на сутки. За это время им нужно подготовить документы, подтверждающие, что они переболели коронавирусом.