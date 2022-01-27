Правозащитники опубликовали новую запись похищения силовиками Заремы Мусаевой
Правозащитники опубликовали новую видеозапись похищения чеченскими силовиками Заремы Мусаевой - матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» и супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева
Правозащитники опубликовали новую видеозапись похищения чеченскими силовиками Заремы Мусаевой - матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» и супруги бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева.
На записи, которую «Комитет против пыток» предоставил изданию «Подьем», видно как силовики выволакивают женщину из квартиры, затаскивают в лифт и выводят из подъезда. Судя по этой записи, женщине даже не дали времени одеться. До машины она шла без верхней одежды и в тапочках по снегу.
В «Комитете против пыток» ранее сообщили, что женщина страдает сахарным диабетом второго типа. Жизненно необходимые лекарства ей взять не разрешили.
По данным правозащитников, сейчас Зарема Мусаева находится в Грозном. При этом следователи уже несколько дней не пускают к ней адвокатов.