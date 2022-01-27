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27 января 2022, 09:26

Бурятский избирком подал в суд на стилиста Сергея Зверева

В избиркоме считают, что Сергей Зверев поздно сдал финансовый отчет о выборах. За это полагается ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 25 тысяч рублей

Бурятский избирком подал в суд на стилиста Сергея Зверева
Фото: glavnoe24.ru

Избирательная комиссия Бурятии подала в суд на стилиста Сергея Зведева, который участвовал в сентябрьских выборах в Госдуму РФ от региона.

В избиркоме считают, что Сергей Зверев поздно сдал финансовый отчет о выборах. За это полагается ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 25 тысяч рублей.

Сам стилист и защитник озера Байкал считает, что оформил и предоставил все документы в соответствии с законом. «У меня есть все доказательства и чеки с почты со штампами, что все я отправил вовремя», — отметил Зверев. 

Напомним, что известный стилист и шоумен Сергей Зверев  баллотировался в депутаты при поддержке партии«Зеленые», но победу в его избирательном округе одержал представитель «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов.

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