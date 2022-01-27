Китайские ученые обнаружили потенциально опасный для человека коронавирус летучих мышей
Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей NeoCov, который является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и COVID-19
Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей NeoCov, который является родственным возбудителю ближневосточной лихорадки MERS и способен проникать в клетки примерно таким же способом, как и COVID-19.
Новый и потенциально опасный вирус был выявлен в ЮАР. Китайские ученые отмечают, что случаи распространения этой группы вирусов необходимо внимательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей.
По данным специалистов, чтобы попасть в организм человека вирусу летучих мышей NeoCov необходимо мутировать. Пока же он представляет опасность только для летучих мышей.
Китайские ученые также отметили, что возбудитель ближневосточной лихорадки поражает легкие человека и попадает в организм с помощью рецептора DPP4, а не ангиотензинпревращающему ферменту ACE2. Однако же, NeoCov соединяется с ACE2 не так, как возбудитель COVID-19 и других коронавирусов. Поэтому на NeoCov не влияют ни антитела от SARS-CoV-2, ни белковые молекулы, подавляющие ближневосточную лихорадку MERS. Этот факт делает новый коронавирус летучих мышей потенциально опасным для человека.