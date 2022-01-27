27 января 2022, 03:24
Европейский финансовый регулятор проверяет банки на готовность соблюдать новые санкции против РФ
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил европейские банки с большим присутствием в России о риске введения санкций против Москвы. Речь идет о санкциях в случае вторжения российских войск на Украину
Фото: coinforce.ru
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил европейские банки с большим присутствием в России о риске введения санкций против Москвы. Речь идет о санкциях в случае вторжения российских войск на Украину.
По данным Financial Times, ЕЦБ запросил у европейских банков и подробную информацию о том, как они будут действовать в случае введения различных санкций, например, отключения России от международной системы переводов SWIFT.
Таким образом ЕЦБ пытается обеспечить соблюдение любого санкционного режима против России европейскими банками и гарантировать, что финансовые организации оперативно избавятся от клиентом из санкционного списка.
Банками со значительным присутствием в России являются Citibank, Société Générale, Raiffeisen и UniCredit.