ПАСЕ проверит законность обнуления президентских сроков Владимира Путина
Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) внесли на рассмотрение проект резолюции с предложением проверить легитимность обнуления президентских сроков Владимира Путина после изменения Конституции
Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) внесли на рассмотрение проект резолюции с предложением проверить легитимность обнуления президентских сроков Владимира Путина после изменения Конституции и его возможного нахождения у власти после 2024 года.
Член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко рассказал, что данную резолюцию подписали 23 делегата из Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Великобритании, Ирландии, Германии и Румынии, сообщает «Дождь» (издание признано иностранным агентом).
Российский политик Владимир Кара-Мурза отметил, что авторы этой резолюции ссылаются на решение Венецианской комиссии Совета Европы, которая ранее пришла к выводу, что поправки в Конституцию РФ, обнуляющие президентские сроки Владимира Путина, были приняты с нарушением.