Российские олигархи потеряли 27,8 млрд долларов из-за возможного вторжения РФ в Украину
Российские бизнесмены на фоне обвинений в адрес Москвы о подготовке вооруженного вторжения на Украину потеряли 27,8 млрд долларов. Именно на такую сумму сократилась стоимость активов 104 олигархов
Российские бизнесмены на фоне обвинений в адрес Москвы о подготовке вооруженного вторжения на Украину потеряли 27,8 млрд долларов. Именно на такую сумму сократилась стоимость активов 104 олигархов.
По данным счетчика Forbes Real-Time, больше всех из-за обострения обстановки потерял владелец «Новатэка» Леонид Михельсон (его потери составили 2,1 млрд долларов). Состояние миллиардера сейчас оценивается в 25,5 млрд долларов.
Член совета директоров компаний «Новатэк» и «Сибур» Геннадий Тимченко потерял 1,9 млрд долларов (до 22,8 млрд долларов). Сенатор Сулейман Керимов лишился 1,8 млрд долларов (до 13,1 млрд долларов), владелец «Северстали» Алексей Мордашов - 1,7 млрд долларов.
Кроме того, российский фондовый рынок пережил в январе самый серьезный обвал с марта 2020 года, когда паническую распродажу вызвало распространение коронавируса. Так, индекс Мосбиржи упал на 6,5%, а индекс РТС — на 7,29%.