27 января 2022, 01:36
Госдума одобрила законопроект о проведении дистанционного голосования на всех выборах
Государственная дума 26 января одобрила законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней и во всех регионах
Фото: rfsv.ru
Государственная дума 26 января одобрила законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней и во всех регионах.
«За» проголосовали 296 депутатов, 74 народных избранника проголосовали против, один человек воздержался.
Законопроект о проведении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подготовили депутаты от «Единой России» Дмитрий Вяткин и Дмитрий Ламейкин.
Отметим, что против проведения дистанционного голосования выступают оппозиционные силы, которые считают ДЭГ инструментом фальсификации результатов выборов.