Четыре сервиса «Яндекса» обязали передавать силовикам данные о клиентах
Популярные сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Микромобильность», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ)
Популярные сервисы «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Микромобильность», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
В соответствии с законом, после внесения в этот реестр сервисы будут обязаны хранить и передавать любую доступную им информацию о пользователях властям или силовым ведомствам, сообщает «Роскомсвобода».
Указанные сервисы оказывают клиентам услуги бытового характера: перевозка, доставка, расписание общественного транспорта, каршеринг автомобилей, прокат самокатов или доставка еды.
Напомним, в 2020 году сервис «Яндекс.Такси» передавал конфиденциальную информацию силовым ведомствам, когда еще не был включен в реестр ОРИ. В частности, от сервиса полицейские получили историю поездок журналиста Ивана Голунова на такси, после чего подбросили ему наркотики.