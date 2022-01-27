В Петербурге два человека скончались после обследования желудка в медцентре
В Следственном комитете сообщили, что пациенты проходили медисследование желудка в диагностическом центре в Выборгском районе 23 и 25 января, а спустя некоторое время скончались
В Санкт-Петербурге два пациента диагностического центра скончались после обследования желудка. Еще два человека пострадали.
В Следственном комитете сообщили, что пациенты проходили медисследование желудка в диагностическом центре в Выборгском районе 23 и 25 января, а спустя некоторое время скончались. Еще два человек сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.
По факту гибели пациентов возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Петербургское издание «Фонтанка» сообщает, что после обследования Городском консультативно-диагностическом центре №1 погибли 60-летняя женщина и 42-летний мужчина.
В комитете по здравоохранению города сообщили, что до окончания расследования использование препарата, который потенциально мог являться причиной смерти, остановлено.
По данным РИА Новости, у пострадавших пациентов предварительно выявили отравление барием, который обычно используется для рентгеновского исследования глотки, пищевода и желудка.