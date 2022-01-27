В Рязанской области детям запретили посещать кафе без сопровождения родителей
Власти Рязанской области в связи с распространением штамма «омикрон» и резким ростом заболеваемости коронавирусом запретили детям и подросткам посещать рестораны и кафе без сопровождения родителей
Власти Рязанской области в связи с распространением штамма «омикрон» и резким ростом заболеваемости коронавирусом запретили детям и подросткам посещать рестораны и кафе без сопровождения родителей.
В распоряжении главы Рязанской области Николая Любимова говорится, что без родителей несовершеннолетним запрещается посещать заведения общественного питания, кроме тех, что расположены в образовательных организациях и торговых центрах.
Также сообщается, что с 4 февраля по 30 марта отменяется заезд детей в оздоровительный центр «Колос».
Напомним, что ранее власти Санкт-Петербурга анонсировали введение с 28 января антиковидные ограничения для детей и подростков, которые заключаются в запрете на посещение практически всех общественных мест, кроме школ.